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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» присматривается к Распадори

05 Июня 2021, 13:20,

Итальянский форвард Джакомо Распадори из «Сассуоло» может сменить клубную прописку внутри страны – его игра стала настоящим открытием для селекционеров «Милана», который хочет выдвинуть официальное предложение.

21-летний нападающий поедет со сборной Италии на Евро-2020 – Роберто Манчини уже огласил окончательную заявку «скуадры адзурры». Журналисты Calciomercato считают, что Распадори в списке трансферных целей котируется у боссов «Милана» выше, чем Оливье Жиру, который к тому же неожиданно ушел с рынка, подписав новый контракт. Трансферный лист Распадори оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, а его соглашение с клубом истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Сассуоло, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Джакомо Распадори
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