«Милан» присматривается к Распадори

Итальянский форвард Джакомо Распадори из «Сассуоло» может сменить клубную прописку внутри страны – его игра стала настоящим открытием для селекционеров «Милана», который хочет выдвинуть официальное предложение.

21-летний нападающий поедет со сборной Италии на Евро-2020 – Роберто Манчини уже огласил окончательную заявку «скуадры адзурры». Журналисты Calciomercato считают, что Распадори в списке трансферных целей котируется у боссов «Милана» выше, чем Оливье Жиру, который к тому же неожиданно ушел с рынка, подписав новый контракт. Трансферный лист Распадори оценивается порталом Transfermarkt в 15 миллионов евро, а его соглашение с клубом истекает летом 2024 года.