Калабрия отказывается продлевать контракт с «Миланом»

24-летний итальянский защитник «Милана» Давиде Калабрия не горит желанием продлевать контракт с «россонери» - клуб предложил ему 5-летнее соглашение на улучшенных условиях, но игрок пока отказывается.

Журналисты Calciomercato сообщают, что переговоры продолжаются уже несколько месяцев, и вчера на базе клуба прошёл очередной их этап с участием Паоло Мальдини. По условиям нового трудового договора итальянец будет получать 2 миллиона евро, однако он хочет ещё более солидного повышения оклада. Сообщается, что через десять дней стороны снова обсудят детали продления сотрудничества. Портал Transfermarkt оценивает услуги Калабрии в 25 миллионов евро.