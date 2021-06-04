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Калабрия отказывается продлевать контракт с «Миланом»

04 Июня 2021, 21:26,

24-летний итальянский защитник «Милана» Давиде Калабрия не горит желанием продлевать контракт с «россонери» - клуб предложил ему 5-летнее соглашение на улучшенных условиях, но игрок пока отказывается.

Журналисты Calciomercato сообщают, что переговоры продолжаются уже несколько месяцев, и вчера на базе клуба прошёл очередной их этап с участием Паоло Мальдини. По условиям нового трудового договора итальянец будет получать 2 миллиона евро, однако он хочет ещё более солидного повышения оклада. Сообщается, что через десять дней стороны снова обсудят детали продления сотрудничества. Портал Transfermarkt оценивает услуги Калабрии в 25 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Серия А, Давиде Калабрия
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