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Хёуге требует у «Милана» больше игровой практики

02 Июня 2021, 10:05,

Вингер сборной Норвегии Йенс Хёуге, представляющий на клубном уровне «Милан», требует у тренерского штаба больше минут на поле. В противном случае, как передают журналисты Calciomercato, хавбек запросит трансфер на правах аренды.

Руководство «Милана» в ближайшие дни решит, что делать с норвежцем, и на повестке дня два варианта – аренда без права выкупа и перманентный трансфер. 21-летний Хёуге перебрался в Серию А в октябре 2020 года, в то время как портал Transfermarkt оценивает его услуги в 10 миллионов евро. В сезоне 2020/21 норвежец провёл на поле 18 матчей и стал автором двух забитых голов.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Йенс Хеуге
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