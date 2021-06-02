Хёуге требует у «Милана» больше игровой практики

Вингер сборной Норвегии Йенс Хёуге, представляющий на клубном уровне «Милан», требует у тренерского штаба больше минут на поле. В противном случае, как передают журналисты Calciomercato, хавбек запросит трансфер на правах аренды.

Руководство «Милана» в ближайшие дни решит, что делать с норвежцем, и на повестке дня два варианта – аренда без права выкупа и перманентный трансфер. 21-летний Хёуге перебрался в Серию А в октябре 2020 года, в то время как портал Transfermarkt оценивает его услуги в 10 миллионов евро. В сезоне 2020/21 норвежец провёл на поле 18 матчей и стал автором двух забитых голов.