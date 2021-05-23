​Фанаты устроили «Милану» жаркие проводы на решающий матч

В воскресенье «Милан» проведёт ключевой гостевой поединок против «Аталанты» в заключительном туре чемпионата Италии. Команде Стефано Пиоли нужна победа в Бергамо, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. В противном случае «россонери» могут опуститься на пятую строчку в таблице Серии А.

Фанаты «Милана» устроили команде горячие проводы на решающую игру в Бергамо. Более 1000 болельщиков пришли поддержать футболистов, используя флаги и пиротехнику.

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