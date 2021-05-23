Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Фанаты устроили «Милану» жаркие проводы на решающий матч

23 Мая 2021, 13:37,

В воскресенье «Милан» проведёт ключевой гостевой поединок против «Аталанты» в заключительном туре чемпионата Италии. Команде Стефано Пиоли нужна победа в Бергамо, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов. В противном случае «россонери» могут опуститься на пятую строчку в таблице Серии А.

Фанаты «Милана» устроили команде горячие проводы на решающую игру в Бергамо. Более 1000 болельщиков пришли поддержать футболистов, используя флаги и пиротехнику.

 

Не пропустите трансляцию игры между «Аталантой» и «Миланом» в текстовом формате на страницах LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан
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