​Пиоли: «Итоговая таблица станет вердиктом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед гостевым матчем против «Аталанты».

Турнирная ситуация такова, что «Милану» нужно побеждать. Если «россонери» потеряют очки в Бергамо, то они могут остаться без Лиги чемпионов.

«Мы весь сезон говорили о поворотных моментах. Команда мотивирована и готова сделать всё возможное. Итоговая таблица станет вердиктом.

В нас сейчас есть смесь эмоций: напряжение, волнение, концентрация. Мы должны верить в себя, потому что весь сезон мы доказывали, что у нас сильная команда. Теперь нужно сделать решающий рывок. Нужно оставаться едиными», - сказал Пиоли на пресс-конференции.