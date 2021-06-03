«Аталанта» решила не выкупать Кальдару

Итальянский защитник «Милана» Маттиа Кальдара, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды в «Аталанте», вернётся в стан «россонери».

Воспитанник «Аталанты», появившийся на свет в Бергамо, перебрался в «Милан» ещё в 2018 году, однако два года не играл из-за травм, и руководство «красно-чёрных» приняло решение отправить его за игровой практикой в «Аталанту».

Calciomercato считает, что «чёрно-синие» не станут выплачивать 16 миллионов евро за своего бывшего игрока, но он не входит в планы и Стефано Пиоли. Итальянский специалист считает, что Кальдара сможет претендовать лишь на место в резерве – Томори и Кьяер выглядят основными игроками.