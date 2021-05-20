Игроки «Милана» пожарили мясо перед матчем с «Аталантой»

«Милан» готовится к главному матчу сезона, по итогам которого решится его еврокубковая судьба. Только победа над «Аталантой» в последнем туре Серии А гарантирует «россонери» место в Лиге чемпионов. В противном случае миланцем могут обойти «Наполи» с «Ювентусом».

Согласно данным Football Italia, главный тренер Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини организовали для игроков барбекю. Также отмечается, что на мероприятии присутствовали и другие руководители клуба.

Что касается состава на матч с «Аталантой», Пиоли не может рассчитывать только на травмированных Златана Ибрагимовича.