Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Игроки «Милана» пожарили мясо перед матчем с «Аталантой»

20 Мая 2021, 20:29,

«Милан» готовится к главному матчу сезона, по итогам которого решится его еврокубковая судьба. Только победа над «Аталантой» в последнем туре Серии А гарантирует «россонери» место в Лиге чемпионов. В противном случае миланцем могут обойти «Наполи» с «Ювентусом».

Согласно данным Football Italia, главный тренер Стефано Пиоли и технический директор Паоло Мальдини организовали для игроков барбекю. Также отмечается, что на мероприятии присутствовали и другие руководители клуба.

Что касается состава на матч с «Аталантой», Пиоли не может рассчитывать только на травмированных Златана Ибрагимовича.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан
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Комментарии (1)
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BESTJuventus10
20 Мая 2021, 20:43
С цска играли разве?
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