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Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Побега вернётся в «Милан»

03 Июня 2021, 10:00,

21-летний центральный полузащитник Томмазо Побега, проведший в прошлом сезоне 20 матчей в Серии А за «Специю», вернётся в «Милан».

Журналисты Сalciomercato сообщают, что итальянец, вернувшийся на родину после выступлений на молодёжном Евро, будет оценен во время предсезонной подготовки, которую он пройдёт с «Миланом». «Специя» не стала выкупать права на итальянца, за которого «Милан» рассчитывает выручить примерно 12 миллионов евро.

Напомним, что Побега связан контрактными обязательствами с «россонери» до лета 2025 года – итальянец является воспитанником «Милана», но в Серии А за родной клуб пока не играл.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Милан, Серия А, Трансферы футбола - лето 2021, Специя
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