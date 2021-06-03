Побега вернётся в «Милан»

21-летний центральный полузащитник Томмазо Побега, проведший в прошлом сезоне 20 матчей в Серии А за «Специю», вернётся в «Милан».

Журналисты Сalciomercato сообщают, что итальянец, вернувшийся на родину после выступлений на молодёжном Евро, будет оценен во время предсезонной подготовки, которую он пройдёт с «Миланом». «Специя» не стала выкупать права на итальянца, за которого «Милан» рассчитывает выручить примерно 12 миллионов евро.

Напомним, что Побега связан контрактными обязательствами с «россонери» до лета 2025 года – итальянец является воспитанником «Милана», но в Серии А за родной клуб пока не играл.