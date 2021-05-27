Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Иличич может покинуть «Аталанту»

27 Мая 2021, 10:05,

Полузащитник сборной Словении Йосип Иличич готовится к смене места дислокации – 33-летний экс-игрок «Фиорентины» больше не входит в планы Джана Пьеро Гасперини в «Аталанте».

Издание Calciomercato считает, что уже ближайшим летом уроженец Югославии будет волен искать новое место работы. Отметим, что Иличич трудится на благо «Аталанты» с 2017 года – в его активе 116 матчей и 44 точных удара в рамках Серии А.

Напомним, что в минувшем сезоне Серии А Иличич, долго не игравший из-за проблем психологического характера, провёл на поле 28 игр, забил 6 голов и отдал 9 результативных передач. Опытный словенец помог «Аталанте» добиться третьего места в чемпионате Италии.
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Аталанта, Серия А, Йосип Иличич
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