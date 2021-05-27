«Аталанте» интересно трио из «Болоньи»

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27 Мая 2021, 10:15,
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«Аталанта» планирует ударно поработать в ходе летнего трансферного окна – клуб из Бергамо нашёл тройное усиление в «Болонье».
Издание Calciomercato сообщает, что в сфере интересов команды Гасперини находятся центральные полузащитники Маттиас Сванберг и Йерди Схаутен, а также японский центральный защитник Такэхиро Томиясу. Сванберг – обладатель шведского паспорта, а Схаутен – голландец.
Отмечается, что «Болонья» и «Аталанта» ведут переговоры по трансферу гамбийского форварда Муса Барроу – в последнем по хронологии сезоне Серии А 22-летний нападающий, контракт которого принадлежит «Аталанте», записал в актив 8 точных ударов.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Аталанта, Болонья, Такэхиро Томиясу