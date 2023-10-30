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Ван дер Ваарт: «Тен Хаг ужасно тренирует «Манчестер Юнайтед»

30 Октября 2023 • 12:10 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
04.11 15:30

Бывший игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Напомним, вчера манкунианцы проиграли в дерби «Манчестер Сити» с разгромным счётом 0:3 на «Олд Траффорд».

«Тен Хаг ужасно тренирует «Манчестер Юнайтед». Особенно, если учитывать то, сколько денег ему позволили потратить», – цитирует ван дер Ваарта Football Tweet.

«Манчестер Юнайтед» в целом потерпел уже 7 поражений во всех турнирах в нынешнем сезоне. 5 из них случились в чемпионате Англии, где подопечные Эрика тен Хага в данный момент располагаются на восьмом месте в турнирной таблице.

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Ван Дер Ваарт Эрик тен Хаг ещё теги

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