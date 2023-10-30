Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи находится на радаре у трёх английских топ-клубов. По информации от издания Goal, футболист интересен «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» будет требовать за Гехи свыше 50 миллионов евро компенсации. Футболист мог уйти на повышение ещё прошлым летом, но его трансфер в топ-клуб так и не состоялся.

Напомним, Гехи является воспитанником лондонского «Челси», но летом 2021 года покинул команду на постоянной основе. В этом сезоне Марк провёл 9 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился ни одним голевым действием.