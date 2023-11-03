Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может покинуть клуб в январе.

Английский игрок исключён из расположения первой команды «красных дьяволов» из-за конфликта с наставником Эриком тен Хагом. По многочисленным слухам, руководство клуба готово отпустить 23-летнего футболиста в январе, если поступят предложения. Как сообщает журналист Маурицио Руссо, на сегодняшний день в числе претендентов на Санчо фигурируют «Ювентус», «Фенербахче» и «Галатасарай» – все три клуба рассматривают вариант с арендой. Впрочем, Джедон может вернуться в состав «Юнайтед», если тен Хаг лишится работы.