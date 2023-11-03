Тен Хаг: «Рэшфорд хорош на тренировках, он обязательно вернёт былую форму»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оптимистично оценивает перспективы Маркуса Рэшфорда в текущем сезоне.

Англичанин выдающимся образом провёл прошлый сезон, однако в нынешней кампании не блещет результативностью (один гол и три ассиста в 14 матчах) и не впечатляет публику своей игрой. Несмотря на очевидные проблемы, рулевой «красных дьяволов» не сомневается в способности 26-летнего футболиста показать прежний уровень.

«Я вижу, насколько он хорош на тренировках, поэтому считаю, что вскоре он вернётся на правильный путь. Он будет очень важен для нас. Ему будет легче, когда команда найдёт свой ритм», – приводит пресс-служба «Манчестер Юнайтед» слова тен Хага.