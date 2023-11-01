Контракт правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки вряд ли будет продлён в ближайшее время.

Руководство «красных дьяволов» намеревалось провести переговоры с английским футболистом вскоре после закрытия трансферного окна, однако планы, похоже, пришлось пересмотреть. Сейчас 25-летний игрок находится в лазарете – он получил травму ещё в сентябре. Согласно сведениям Daily Mail, в клубе решили приостановить переговоры относительно нового контракта. Нынешний договор истекает по окончании сезона, но предусматривает возможность автоматической пролонгации на год.

Аарон Уан-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В текущей кампании он отыграл пять матчей.