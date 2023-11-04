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Антони — худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Фулхэмом»

04 Ноября 2023 • 20:28 Комментировать
Фулхэм
0:1
Манчестер Юнайтед

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони стал худшим игроком минувшего поединка против «Фулхэма».

Встреча 11-го тура Английской премьер-лиги завершилась победой «красных дьяволов» со счетом 1:0. Победный гол был забит Бруну Фернандешем в компенсированное время.

23-летний Антони провел на поле 63 минуты и был худшим на поле по оценке Sofascore. Стоит сказать, что бразилец стал первым игроком в своей команде, который покинул поле.

Отметим, что Антони, судя по оценкам, выступает не самым лучшим образом уже на протяжении трех последних матчей.

В нынешнем сезоне Антони принял участие в 11 встречах во всех турнирах, но не смог отметиться голевыми действиями.

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