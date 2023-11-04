Магуайр: «Манчестер Юнайтед» должен прибавить»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал интервью после победы над «Фулхэмом».

«Красные дьяволы» вырвали минимальную победу над «дачниками» в концовке встречи. Магуайр отыграл весь матч, несмотря на повреждение.

«Я всегда готов продолжить игру, когда врачи говорят, что это возможно. Проведённые тесты показали, что я могу играть дальше, и я рад, что провёл на поле все 90 минут. Самое главное – мы смогли набрать три очка. Конечно, нам ещё предстоит значительно прибавить, чтобы достичь поставленных целей в Премьер-лиге и Лиге чемпионов», – сказал в беседе с официальным каналом «Манчестер Юнайтед» Магуайр.