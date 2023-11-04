Тен Хаг подвёл итоги матча против «Фулхэма»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «красные дьяволы» на выезде оказались сильнее лондонского «Фулхэма» (1:0).

Специалист отметил, что нужно хорошо играть, и тогда очки придут. Также он считает, что его команда в прошедшем матче играла лучше, чем раньше.

«Манчестер Юнайтед» должен выигрывать в каждом матче. У нас будет 24 часа на отдых, а затем мы начнём готовиться к следующей игре. В этом и заключается моя работа», - приводит слова тен Хага Footbal365.

Напомним, что победу «Манчестер Юнайтед» принёс капитан Бруну Фернандеш, который забил свой мяч на 91-й минуте.