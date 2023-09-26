​«Фулхэм» шокировал своих фанатов новыми ценами на билеты

Английский «Фулхэм» выступает в новом сезоне АПЛ далеко не столь уверенно, как в прошлом, но именно этот момент руководство клуба выбрало для того, чтобы повысить цены на билеты.

Так, билеты на игру с «Манчестер Юнайтед» четвертого ноября будут продаваться по новым ценам - от 67 до 160 фунтов стерлингов (от 75 до 180 евро). Такие цены шокировали поклонников клуба, который возвел себя в список самых дорогих с этой точки зрения коллективов АПЛ.

«Это стыд», «Они далеки от реальности», «они что, хотят заменить фанатов богатыми туристами?» - вот лишь некоторые из эпитетов в адрес руководства клуба от шокированных болельщиков.