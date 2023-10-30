«Манчестер Юнайтед» пока не собирается менять тренера

«Манчестер Юнайтед» в данный момент не рассматривает вариант со сменой тренера. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста из издания Manchester Evening News, руководство «красных дьяволов» пока не собирается увольнять нынешнего наставника Эрика тен Хага, несмотря на плохой старт сезона.

Напомним, в Английской премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмую строчку. Команда Эрика тен Хага проиграла ровно половину из своих 10 матчей в чемпионате. В Лиге чемпионов манкунианцы идут на третьем месте в своей группе, отставая от «Галатасарая» на одно очко.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может пригласить вместо тен Хага бывшего тренера «Челси» Грэма Поттера.