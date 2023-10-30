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Невилл: «Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера»

30 Октября 2023 • 12:31 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
04.11 15:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз раскритиковал руководство клуба. По мнению англичанина, в провалах команды виноваты в первую очередь руководители, а не тренер и футболисты.

«Я не испытываю злости к Эрику тен Хагу. Проблема с ним не является фундаментальной. Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера и каждого игрока, который приходит в клуб», – цитирует Невилла Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Английской премьер-лиги проиграл 5 из своих 10 матчей. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
30 Октября 2023 в 12:40
ай продайте же вы ужо манюню 👳‍♂️👳‍♂️👳‍♂️.. толку будет поболее..
и зря сюльскъяера убрали.. он бы думаеца палучшее резалты на сёдни выдавал.. кхе-кхе.. )))
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