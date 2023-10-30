Невилл: «Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз раскритиковал руководство клуба. По мнению англичанина, в провалах команды виноваты в первую очередь руководители, а не тренер и футболисты.

«Я не испытываю злости к Эрику тен Хагу. Проблема с ним не является фундаментальной. Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера и каждого игрока, который приходит в клуб», – цитирует Невилла Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше Английской премьер-лиги проиграл 5 из своих 10 матчей. Команда находится на восьмом месте в турнирной таблице.