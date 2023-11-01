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«Манчестер Юнайтед» ищет замену Онана — уже есть кандидат слухи

01 Ноября 2023 • 20:51 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.55 X 3.65 2 2.08
04.11 15:30

«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Порту» Диогу Кошту.

Как стало известно A Bola, английский гранд отправил своих скаутов следить за игрой 24-летнего голкипера. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Кошту предстоящей зимой, однако проблемой может стать его высокая стоимость. По сведениям источника, «Порту» готов отпустить футболиста только за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Кошта провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» купил Онана в июле этого года, заплатив 50 миллионов евро «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру,
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