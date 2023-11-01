«Манчестер Юнайтед» нацелился на вратаря «Порту» Диогу Кошту.

Как стало известно A Bola, английский гранд отправил своих скаутов следить за игрой 24-летнего голкипера. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Кошту предстоящей зимой, однако проблемой может стать его высокая стоимость. По сведениям источника, «Порту» готов отпустить футболиста только за 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Кошта провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола и три раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» купил Онана в июле этого года, заплатив 50 миллионов евро «Интеру».