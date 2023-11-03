​Всесильный босс команды Формулы-1 интересуется возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед»

Австрийский инвестор Тото Вольфф, успешно работающий в Формуле-1 уже более пятнадцати лет, упоминается среди возможных инвесторов в «Манчестер Юнайтед». Он хочет поддержать своего друга Джима Рэтклиффа, патрона компании Ineos, который собирается купить 25 процентов акций клуба.

Ineos является одним из партнеров команды Mercedes в Формуле-1, так что деловая связь друзей вполне очевидна.

- Мы с Джимом доверяем друг другу, и, если вы хотите знать мой ответ, рассматриваю ли я возможность совместной работы с ним в футболе, то отвечу положительно - да, - цитирует слова Вольффа итальянское новостное агентство ITASportPress.