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​Всесильный босс команды Формулы-1 интересуется возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед»

03 Ноября 2023 • 20:58 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.25 X 3.65 2 2.20
Через 17 ч. 51 мин.

Австрийский инвестор Тото Вольфф, успешно работающий в Формуле-1 уже более пятнадцати лет, упоминается среди возможных инвесторов в «Манчестер Юнайтед». Он хочет поддержать своего друга Джима Рэтклиффа, патрона компании Ineos, который собирается купить 25 процентов акций клуба.

Ineos является одним из партнеров команды Mercedes в Формуле-1, так что деловая связь друзей вполне очевидна.

- Мы с Джимом доверяем друг другу, и, если вы хотите знать мой ответ, рассматриваю ли я возможность совместной работы с ним в футболе, то отвечу положительно - да, - цитирует слова Вольффа итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тото Вольфф

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