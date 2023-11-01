Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может сменить клуб в следующем году.

По некоторым сведениям, у португальца произошёл конфликт с главным тренером «россонери» Стефано Пиоли, что может стать причиной расставания клуба с лидером атаки. Если верить информации Calciomercato, основным претендентом на Леау на сегодняшний день является «Манчестер Юнайтед». Интерес к 24-летнему игроку ранее проявляли и другие гранды Английской премьер-лиги.

Трансферная стоимость Рафаэла Леау оценивается экспертами Transfermarkt в 90 млн евро. В июне форвард подписал новый контракт с «Миланом», рассчитанный до 2028 года.