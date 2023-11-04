​Фанаты «Манчестер Юнайтед» хотят обратно Гринвуда

Кризис в стане «Манчестер Юнайтед» приобретает все больший размах, одновременно растет разочарование болельщиков, которые теперь даже готовы обратиться к пребывающему в «Хетафе» и вполне счастливому там Мэйсону Гринвуду. Во всяком случае, как сообщает Daily Star, такие публикации становятся регулярными в социальных сетях клуба.

- Я думаю, настал момент вернуть Гринвуда домой. Мэйсон должен вернуться, уверен, он справится лучше, чем все наши нынешние нападающие, - цитирует источник слова одного из поклонников клуба.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» примет «Лутон Таун».