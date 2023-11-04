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​Фанаты «Манчестер Юнайтед» хотят обратно Гринвуда

04 Ноября 2023 • 23:18 Комментировать
Фулхэм
0:1
Манчестер Юнайтед

Кризис в стане «Манчестер Юнайтед» приобретает все больший размах, одновременно растет разочарование болельщиков, которые теперь даже готовы обратиться к пребывающему в «Хетафе» и вполне счастливому там Мэйсону Гринвуду. Во всяком случае, как сообщает Daily Star, такие публикации становятся регулярными в социальных сетях клуба.

- Я думаю, настал момент вернуть Гринвуда домой. Мэйсон должен вернуться, уверен, он справится лучше, чем все наши нынешние нападающие, - цитирует источник слова одного из поклонников клуба.

В следующем туре чемпионата «Манчестер Юнайтед» примет «Лутон Таун».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд

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