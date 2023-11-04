Фернандеш – реальный «дьявол»: «Манчестер Юнайтед» наказал «Фулхэм» в концовке

«Манчестер Юнайтед» в одиннадцатом туре РПЛ отправился в столицу Англии в гости к «Фулхэму».

Начиная с 7 октября «Ман Юнайтед» одержал три победы подряд. В чемпионате Англии «красными дьяволами» были повержены «Брентфорд» и «Шеффилд Юнайтед», после чего команда Эрика тен Хага обыграла в Лиге чемпионов «Копенгаген». Однако затем «МЮ» дважды схватил счёт 0:3 – от «Манчестер Сити» в Премьер-лиге и от «Ньюкасла» в Кубке английской лиги. Нестабильность очевидна.

К матчу с «Фулхэмом» манкунианцы подошли на восьмом месте в турнирной таблице. Очень скромно, конечно. «Ман Юнайтед» опережал «дачников» на три очка – то есть они сравнивались бы набранным баллам в случае победы подопечных Марку Силвы. Чтобы не гоняться потом истошно за еврокубковой зоной, «Манчестер Юнайтед» надо однозначно побеждать таких соперников, как «Фулхэм».

На первой же минуте тен Хаг получил повод для волнения. Летом будущее Магуайра смотрелось весьма туманно, а сейчас он переутвердился в качестве центрального защитника «МЮ». Так вот, Магуайру быстро потребовалась медицинская помощь в матче с «Фулхэмом». Гарри ударился головой об плечо Родриго Муниса. Было подозрение на сотрясение, уже начал разминаться запасной Варан, но Магуайр смог продолжить матч.

Через несколько минут Гарри уже падал к мячу около чужих ворот и, судя по всему, стал виновником отмены гола «Ман Юнайтед». Там Эриксен забросил из глубины со штрафного на левый край вратарской, Гарначо сделал продольный сброс ногой, Магуйар вроде не дотянулся до мяча, а Мактоминай скорректировал его в сетку. Однако видеоассисенты усмотрели маленький офсайд у Магуйара, плюс главный судья Джон Брукс зафиксировал на ВАРе, что Гарри конкретно отвлекал на себя внимание одного защитника хозяев.

В дальнейшем до перерыва «дачники» смотрелись даже как-то поинтереснее «красных дьяволов». Уилсон и Далот отметились неточными ударами с подборов после угловых. Айуоби с Виллианом ещё угрожали воротам гостей примерно с линии штрафной площади – выходило мимо. Во втором тайме к шестидесятой минуте «Фулхэм» стал включать в игру уже Онану, который один за другим сотворил два блестящих сэйва, нейтрализовав опасные удары Уилсона и Пальиньи.

На 65-й минуте Андреас Перейра исполнил четвёртый угловой хозяев поля за четыре минуты. Подача пришлась на голову Родриго Муниса, пробившего чуть выше перекладины. Спустя шесть минут Пельистри, заменивший Антони, сместился к центру с правого фланга и пробил в руки Лено. Айуоби вскоре отметился своим вторым ударом издали – опять-таки, мимо створа. Статистика ударов (в створ) приняла вид 16(2) – 7(3).

Ближе к концовке визитёры прибавили. Далот снова приложился после углового – немного правее створа. Марсьяль хитро пробивал в падении с нескольких метров – туда же. Между этими эпизодами Бруну Фернандеш ударил в створ со штрафного – мяч отразил Лено. Казалось, будет нулевая ничья, но на грани 90 минут Фернандеш вонзил-таки сферу с игры с шестнадцати метров в правый нижний угол (0:1).

После двух крупных поражений кряду «красные дьяволы» на характере вырвали выездную победу. «Манчестер Юнайтед» поднялся в таблице АПЛ на шестое место, обогнав «Ньюкасл» и «Брайтон», но те ещё сыграют в одиннадцатом туре позже в субботу. Впереди у команды тен Хага ответное свидание в Лиге чемпионов с «Копенгагеном» – четвёртой командой группы A.

Кирилл Иванцов