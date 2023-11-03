Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» нужно сохранять спокойствие»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай высказался о возможной отставке главного тренера команды Эрика тен Хага.

Напомним, что манкунианцы проиграли два своих последних матча подряд «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу» с одинаковым счётом 0:3. По мнению Мактоминая, команда сможет исправить текущую ситуацию.

«Я чувствую, что нам в раздевалке нужно сохранять спокойствие. Забудьте обо всех людях, которым на нас наплевать, которые пишут глупости в СМИ и пытаются рассорить нас. Сейчас мы должны объединиться», — цитирует Мактоминая пресс-служба английского клуба.

После 10 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» расположился на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков. Свой следующий матч «красные дьяволы» проведут завтра, 4 ноября, против «Фулхэма».