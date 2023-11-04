Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» назвал Рэшфорда своим самым трудным оппонентом

04 Ноября 2023 • 01:30 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.25 X 3.65 2 2.20
Через 12 ч. 55 мин.

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высоко оценил способности Маркуса Рэшфорда.

«Шпоры» и «красные дьяволы» встретились в августе – тогда верх взяла команда Анге Постекоглу (2:0). Несмотря на результат, нидерландский новичок лондонцев был впечатлён умениями форварда соперников.

«Самый сложный оппонент? Для меня это Рэшфорд. Я считаю его топ-игроком. Конечно, «Юнайтед» сейчас не слишком хорош в чемпионате, команда переживает трудные времена, но качества Рэшфорда невозможно не заметить», – сказал в интервью Sky Sports 22-летний футболист, купленный у «Вольфсбурга» за 40 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Микки ван де Вен ещё теги

Новости по матчу

02:11
Фулхэм - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:58
«Манчестер Сити» претендует на 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»
22:39
Тен Хаг: «Рэшфорд хорош на тренировках, он обязательно вернёт былую форму»
22:33
Осимхен интересен «Манчестер Юнайтед»
21:44
Аморим прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед» вместо тен Хага
21:32
Санчо интересен трём клубам
20:58
​Всесильный босс команды Формулы-1 интересуется возможностью приобретения «Манчестер Юнайтед»
15:56
Фулхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка на матч АПЛ — 4 ноября 2023
13:51
Мактоминай: «Манчестер Юнайтед» нужно сохранять спокойствие»
10:05
Тен Хаг обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» 9
20:51
«Манчестер Юнайтед» ищет замену Онана — уже есть кандидат
00:59
«Манчестер Юнайтед» приостановил переговоры с Уан-Биссакой
00:31
Назван главный претендент на Леау
14:28
«Манчестер Юнайтед» пока не собирается менять тренера
12:31
Невилл: «Токсичность внутри «Манчестер Юнайтед» съедает заживо каждого тренера» 2
12:22
Защитник «Кристал Пэлас» интересен трём топ-клубам АПЛ
12:10
Ван дер Ваарт: «Тен Хаг ужасно тренирует «Манчестер Юнайтед»
19:59
​«Фулхэм» шокировал своих фанатов новыми ценами на билеты
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 15:30
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.20 3.55 1.97
Видео
04.11.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брайтон Брайтон
3.70 3.60 2.06
Видео
04.11.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Борнмут Борнмут
1.15 9.60 19.00
Видео
04.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
3.10 3.35 2.46
Видео
04.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.70 3.40 2.70
Видео
04.11.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Вест Хэм Вест Хэм
2.46 3.50 2.95
Видео
04.11.23 в 20:30
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
2.60 3.40 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Ноября
02:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола оценил текущую форму Холанна
02:01 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен рассказал, кого считает лучшим центральным защитником в мире
01:43 · Англия. Премьер-лига
Гранд АПЛ намерен поспорить за Мбаппе с «Реалом» слухи
01:30 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» назвал Рэшфорда своим самым трудным оппонентом
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» претендует на 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не думаю, что можно добиться успеха, собрав команду из 24 лучших игроков мира»
03 Ноября
23:47 · Англия. Премьер-лига
Франк – об интересе «Арсенала» и «Челси» к Тони: «Он рад остаться»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Чувствую, что «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ» 1
22:59 · Англия. Премьер-лига
Броя вернулся в состав «Челси» перед матчем с «Тоттенхэмом»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Бэйл посетит игру «Тоттенхэма» и «Челси»
22:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Рэшфорд хорош на тренировках, он обязательно вернёт былую форму»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Осимхен интересен «Манчестер Юнайтед»
22:14 · Англия. Премьер-лига
Невеш и Вейга – приоритетные опции «Ньюкасла» на замену Тонали
21:58 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил на вопрос о новом контракте Уайта
21:44 · Англия. Премьер-лига
Аморим прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед» вместо тен Хага
Все новости
Рекомендуем