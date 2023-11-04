Защитник «Тоттенхэма» назвал Рэшфорда своим самым трудным оппонентом

Центральный защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен высоко оценил способности Маркуса Рэшфорда.

«Шпоры» и «красные дьяволы» встретились в августе – тогда верх взяла команда Анге Постекоглу (2:0). Несмотря на результат, нидерландский новичок лондонцев был впечатлён умениями форварда соперников.

«Самый сложный оппонент? Для меня это Рэшфорд. Я считаю его топ-игроком. Конечно, «Юнайтед» сейчас не слишком хорош в чемпионате, команда переживает трудные времена, но качества Рэшфорда невозможно не заметить», – сказал в интервью Sky Sports 22-летний футболист, купленный у «Вольфсбурга» за 40 млн евро.