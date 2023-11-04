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Тен Хаг: Я не понимаю, почему люди сомневаются в Бруну Фернандеше как в нашем капитане

04 Ноября 2023 • 18:46 Комментировать
Фулхэм
0:1
Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша.

Специалист отметил, что не понимают, почему люди сомневаются в португальце как в капитане команды, ведь он является ключевым игроком.

«У каждого есть ошибки, и никто не идеален. Он очень важен для нас», - приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, Бруну Фернандеш принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «Фулхэмом» (1:0) в матче 11-го тура Английской премьер-лиги, забив единственный мяч на 91-й минуте.

Подопечные Эрика тен Хага поднялись на шестое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг ещё теги

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