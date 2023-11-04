Рэшфорд не сыграет против «Фулхэма» - известна причина

Форвард многострадального в последнее время «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не сможет помочь манкунианцам в грядущем матче АПЛ против «Фулхэма». Как пишет в соцсетях Фабрицио Романо, нападающий получил ушиб на одной из предматчевых тренировок.

Напомним, что после поражения в дерби от «Манчестер Сити» (0:3) Рэшфорд закатил вечеринку в одном из клубов Манчестера, однако источник отмечает, что неучастие Маркуса в грядущем матче не связано с этим.

Игра «дачников» и «красных дьяволов» начнётся через считаные минуты в Лондоне. Текстовая трансляция всех её событий – на нашем портале.