«Манчестер Сити» претендует на 18-летнего игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

18-летний игрок провёл всего три матча за первую команду «красных дьяволов», но уже привлёк к себе внимание других клубов. По информации журналиста Шона Уэлша, на Майну претендует «Манчестер Сити», однако в «Юнайтед» не обеспокоены возможным уходом перспективного воспитанника в стан заклятого соперника. «Горожане» давно следят за хавбеком, но тот не намерен оставлять родной клуб.

Кобби Майну дебютировал за первую команду «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне. Футболист попал в заявку на недавнее манчестерское дерби, но остался на скамейке запасных.