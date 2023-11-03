Осимхен интересен «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Прошедшим летом «красные дьяволы» подписали Расмуса Хёйлунна, заплатив «Аталанте» около 75 млн евро за форварда, однако, как сообщает Express, в клубе готовы вновь вложиться в трансфер именитого форварда. Так, по данным источника, гранду Премьер-лиги интересен лучший бомбардир прошлого розыгрыша Серии А Виктор Осимхен, по-прежнему не продливший контракт с «Наполи». Также в шорт-листе «Юнайтед» значатся имена Айвена Тони из «Брентфорда» и Мехди Тареми из «Порту».

Текущий договор Виктора Осимхена рассчитан до 2025 года. Интерес к нему также приписывается «Челси».