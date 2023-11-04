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Тен Хаг провёл ряд перестановок в составе после разгрома от «Манчестер Сити»

04 Ноября 2023 • 15:32 Комментировать
Фулхэм
0:0
Манчестер Юнайтед
1 3.25 X 3.65 2 2.20
2-й тайм

В «Манчестер Юнайтед» назвали состав на стартовый матч 11 тура АПЛ против «Фулхэма» на выезде. Он выглядит следующим образом:

Онана, Уан-Биссака, Магуайр, Эванс, Далот, Эриксен, Мактоминай, Антони, Фернандеш, Гарначо, Хёйлунн.

Отметим, что Эрик тен Хаг по сравению с дерби против «Манчестер Сити» провёл ряд изменений: он оставил в запасе Софьяна Амрабата, в заявке нет Виктора Линделёфа. На поле с первых минут появились Алехандро Гарначо и Антони. На правом фланге вышел Аарон Уан-Биссака.

Ранее мы писали, почему манкунианцам в грядущей игре против «дачников» не поможет Маркус Рэшфорд.

Прямо сейчас «МЮ» идёт лишь на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ с 15 набранными очками.

Следить за всеми событиями игры «Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» в текстовой трансляции можно на нашем сайте. Матч только начался.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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