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Аморим прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед» вместо тен Хага

03 Ноября 2023 • 21:44 Комментировать
Фулхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 3.25 X 3.65 2 2.20
Через 17 ч. 1 мин.

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Нынешний наставник «красных дьяволов» оказался под давлением после череды неудачных результатов. По слухам, нидерландского специалиста скоро могут отправить в отставку, если ситуация не улучшится.

«Я здесь не для того, чтобы комментировать разговоры о «Манчестер Юнайтед». У меня есть соображения относительно собственного будущего, но я не буду говорить об этом сейчас – всё станет известно в конце сезона. Я не могу предсказать всё заранее, ведь это зависит от результатов и множества других факторов», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Аморима.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Эрик тен Хаг ещё теги

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