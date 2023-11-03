Аморим прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед» вместо тен Хага

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

Нынешний наставник «красных дьяволов» оказался под давлением после череды неудачных результатов. По слухам, нидерландского специалиста скоро могут отправить в отставку, если ситуация не улучшится.

«Я здесь не для того, чтобы комментировать разговоры о «Манчестер Юнайтед». У меня есть соображения относительно собственного будущего, но я не буду говорить об этом сейчас – всё станет известно в конце сезона. Я не могу предсказать всё заранее, ведь это зависит от результатов и множества других факторов», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Аморима.