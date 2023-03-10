​Конте отреагировал на резкие слова Ришарлисона

Нападающий Ришарлисон возмутился тем фактом, что его посадили на скамейку запасных в «Тоттенхэме». На достаточно резкие слова бразильского футболиста отреагировал главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

«Я видел интервью Ришарлисона. Он не критиковал меня. Он просто сказал, что его сезон складывается дерьмово, и он прав. Его сезон действительно не очень хорош», - сказал Конте журналистам на пресс-конференции.

В сезоне 2022/2023 Ришарлисон провёл за «Тоттенхэм» 25 матчей. В них нападающий забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

«Тоттенхэм» на текущий момент занимает четвёртое место в таблице АПЛ.