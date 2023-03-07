«Интер» раздумывает над возвращением Конте

Бывший тренер миланского «Интера» Антонио Конте может вернуться в команду перед стартом следующего сезона. По информации от журналиста Гари Джейкоба, «нерадзурри» связались с представителями итальянца, чтобы обсудить потенциальное возвращение.

Напомним, Конте возглавлял «Интер» с 2019 по 2021 год, после чего покинул команду из-за выбранного руководством курса развития. Антонио помог «нерадзурри» завоевать свой первый за 11 лет чемпионский титул Серии А.

В данный момент Конте возглавляет «Тоттенхэм». Антонио имеет ещё полгода по контракту со «шпорами», но по окончанию срока договора не намерен подписывать нового соглашение.