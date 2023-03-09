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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» запланировал переговоры с двумя топ-тренерами

09 Марта 2023 • 23:27 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
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11.03 18:00

«Тоттенхэм» намерен пригласить достойного преемника Антонио Конте.

Итальянский специалист с высокой вероятностью покинет клуб по окончании сезона, и уже сейчас руководство «шпор» изучает его потенциальных сменщиков на посту рулевого. Согласно сведениям журналиста Дэвида Хитнера, во главе списка интересов лондонцев находятся Маурисио Почеттино, в прошлом уже работавший в «Тоттенхэме», и экс-наставник «Челси» Томас Тухель, не имеющий работы с сентября прошлого года.

Сомнения в продолжении сотрудничества с Антонио Конте усилились после вылета команды из Лиги чемпионов от «Милана» на стадии 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Томас Тухель Маурисио Почеттино
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