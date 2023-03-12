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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Ротация необходима»

12 Марта 2023 • 00:52 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Ноттингем Форест
окончен

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест». После игры итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пояснил, почему так важна ротация игроков.

- Я всегда стараюсь принимать наилучшие решения по поводу стартовых игроков. Я предпочел начать игру с Ришарлисоном, чтобы Кулушевски мог отдохнуть. Не понимаю людей, которые не понимают важности ротации игроков. Когда у вас хорошие игроки на скамейке, это означает, что вы можете менять ход матча, неожиданно для соперников. Для победы в турнирах нужны 16-18 сильных игроков, основного состава, - цитирует слова Конте Sky Sports.  

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Ноттингем Форест
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