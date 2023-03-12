Конте: «Ротация необходима»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест». После игры итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте пояснил, почему так важна ротация игроков.

- Я всегда стараюсь принимать наилучшие решения по поводу стартовых игроков. Я предпочел начать игру с Ришарлисоном, чтобы Кулушевски мог отдохнуть. Не понимаю людей, которые не понимают важности ротации игроков. Когда у вас хорошие игроки на скамейке, это означает, что вы можете менять ход матча, неожиданно для соперников. Для победы в турнирах нужны 16-18 сильных игроков, основного состава, - цитирует слова Конте Sky Sports.