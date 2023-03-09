Ожидается, что Антонио Конте покинет «Тоттенхэм» по завершению сезона. Впрочем, итальянский специалист может быть уволен раньше. Как сообщает Daily Mail, председатель «шпор» Даниэль Леви примет решение об увольнении Конте в том случае, если он будет чувствовать, что место в топ-4 Премьер-лиги ускользает от команды. В настоящий же момент планов по увольнению Конте у руководителя лондонского клуба нет.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в таблице Премьер-лиги, но по потерянным очкам пятый «Ливерпуль» идёт вровень, а шестой «Ньюкасл» идёт выше.

«Тоттенхэм» связывают с Луисом Энрике и Маурисио Почеттино. Испанец и аргентинец сейчас находятся без работы.