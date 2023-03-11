«Тоттенхэм» легко разобрался с «Ноттингем Форест»

В 27-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Ноттингем Форест» и начал забивать с первых атак. Ришарлисон убежал в отрыв и переиграл голкипера, но гол отменили из-за офсайда. «Шпоры» забили по правилам в середине первого тайма, затяжную атаку завершил Гарри Кейн, головой пробив в правый угол ворот. Ришарлисон заработал пенальти, а Кейн с точки результативно направил мяч под перекладину. Ришарлисон поучаствовал и в третьем голе, его повторный прострел замкнул Хын-Мин Сон. Обмен опасными моментами в конце встречи завершился голом Моргана Гиббса-Уайта после подачи углового - 3:1.

«Шпоры» закрепились на четвертом месте, соперник - 14-й.