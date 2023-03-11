«Тоттенхэм» легко разобрался с «Ноттингем Форест»

В 27-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Ноттингем Форест» и начал забивать с первых атак. Ришарлисон убежал в отрыв и переиграл голкипера, но гол отменили из-за офсайда. «Шпоры» забили по правилам в середине первого тайма, затяжную атаку завершил Гарри Кейн, головой пробив в правый угол ворот. Ришарлисон заработал пенальти, а Кейн с точки результативно направил мяч под перекладину. Ришарлисон поучаствовал и в третьем голе, его повторный прострел замкнул Хын-Мин Сон. Обмен опасными моментами в конце встречи завершился голом Моргана Гиббса-Уайта после подачи углового - 3:1.
«Шпоры» закрепились на четвертом месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри19'
|(2:0) Кейн Гарри35'
|(3:0) Хын-Мин Сон62'
|81'Уорролл Джо (3:1)
Форстер Фрейзер•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик• 71'Ленгле Клеман•Порро Педро•Дэвис Бен•Скипп Оливер• 69'Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Ришарлисон84' (Лукас Моура (84') •Хын-Мин Сон84' (Кулушевски Деян (84') •Кейн Гарри
Навас Кейлор•Орье Серж•Уорролл Джо•Фелипе Аугусто IV•Лоди Ренан• 55'Фройлер Ремо67' (Йейтс Райан (67') •Шелви Джонджо•Мангаля Орель46' (Деннис Эммануэль (46') •Гиббс-Уайт Морган•Лингард Джесси46' (Айю Андре (46') •Джонсон Бреннан67' (Вуд Крис (67'Уильямс Неко73')
Запасные: Колбэк Джек•Данило Ларанжера•Шелви Джордж•Ньякат Мусса
11 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Бан пользователя