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«Тоттенхэм» легко разобрался с «Ноттингем Форест»

11 Марта 2023 • 19:58 Комментировать
Тоттенхэм
3:1
Ноттингем Форест
окончен

В 27-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» играл против «Ноттингем Форест» и начал забивать с первых атак. Ришарлисон убежал в отрыв и переиграл голкипера, но гол отменили из-за офсайда. «Шпоры» забили по правилам в середине первого тайма, затяжную атаку завершил Гарри Кейн, головой пробив в правый угол ворот. Ришарлисон заработал пенальти, а Кейн с точки результативно направил мяч под перекладину. Ришарлисон поучаствовал и в третьем голе, его повторный прострел замкнул Хын-Мин Сон. Обмен опасными моментами в конце встречи завершился голом Моргана Гиббса-Уайта после подачи углового - 3:1.

«Шпоры» закрепились на четвертом месте, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:1Ноттингем Форест
(1:0) Кейн Гарри19'  
(2:0) Кейн Гарри35'  
(3:0) Хын-Мин Сон62'  
  81'Уорролл Джо (3:1)
Форстер ФрейзерРомеро КристианДайер Эрик  71'Ленгле КлеманПорро ПедроДэвис БенСкипп Оливер  69'Хёйбьерг Пьер-ЭмильРишарлисон 84' (Лукас Моура ( 84') Хын-Мин Сон 84' (Кулушевски Деян ( 84') Кейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетМандл РомейнСарр Пап МатарПеришич ИванДанджума АрноСанчес ДавинсонОстин Брендон
Навас КейлорОрье СержУорролл ДжоФелипе Аугусто IVЛоди Ренан  55'Фройлер Ремо 67' (Йейтс Райан ( 67') Шелви ДжонджоМангаля Орель 46' (Деннис Эммануэль ( 46') Гиббс-Уайт МорганЛингард Джесси 46' (Айю Андре ( 46') Джонсон Бреннан 67' (Вуд Крис ( 67'Уильямс Неко 73')
Запасные: Колбэк ДжекДанило ЛаранжераШелви ДжорджНьякат Мусса
11 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ноттингем Форест
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