Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, вероятно, возглавит «Рому» после завершения сезона.

Наставник «шпор» не слишком доволен своим текущим положением и может вернуться в Италию по личным причинам. Как сообщает Football Italia, на Конте претендует «Рома». Контракт Жозе Моуринью с римлянами рассчитан до 2024 года, однако уход португальца предстоящим летом весьма вероятен – он регулярно жалуется на нехватку ресурсов, необходимых для достижения результатов.

Ранее слухи связывали Антонио Конте с возможным возвращением в «Интер» или «Ювентус». Контракт специалиста с «Тоттенхэмом» истекает по окончании сезона.