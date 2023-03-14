«Конте должен уйти прямо сейчас», считает бывшая звезда АПЛ

Крис Саттон, бывший нападающий «Блэкберна» в эпоху чемпионства этого клуба, считает, что Антонио Конте необходимо покинуть «Тоттенхэм» прямо сейчас, не откладывая это до конца сезона. Команда проводит не самый удачный сезон, она вылетела из Лиги чемпионов и с трудом держит темп в английском чемпионате.

- Для всех будет лучше, если он уйдет сейчас. Антонио Конте должен определиться - либо он твердо говорит, что предан проекту, либо пусть уходит. Команда регрессирует по сравнению с прошлым сезоном, это очевидно. Команда очень нестабильна, - цитирует слова Саттона BBC Sport.