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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте допустил своё увольнение из «Тоттенхэма»

09 Марта 2023 • 14:51 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
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11.03 18:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте не исключил того, что может покинуть свой пост ещё до окончания нынешнего сезона.

Напомним, вчера, 8 марта, «шпоры» завершили свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч «Милану» (0:1) в 1/8 финала турнира.

«У меня контракт с «Тоттенхэмом». После окончания сезона мы решим, что делать дальше. Посмотрим, я могу быть уволен ещё до окончания сезона», — цитирует Конте The Guardian.

Конте возглавил «Тоттенхэм» осенью 2021 года. Действующее соглашение итальянского специалиста с лондонским клубом рассчитано до лета этого года.

После 26 проведённых матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «шпоры» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 45 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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