Конте высказался о взаимоотношениях с руководством «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает о сложившейся ситуации.

После вылета «шпор» из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала многочисленные источники сообщили о почти неизбежном уходе итальянского специалиста по окончании сезона.

«Я разговариваю с Паратичи [спортивным директором] каждый день, у меня хорошие взаимоотношения с Даниэлем Леви. Клуб очень хорошо понимает ситуацию. Будущее – не главный вопрос сейчас», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Конте.

Напомним, что обидчиком «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов стал «Милан», выигравший двухматчевое противостояние с общим счётом 1:0.