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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Вижу, что терпение болельщиков закончилось»

11 Марта 2023 • 02:27 Комментировать
Тоттенхэм
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Ноттингем Форест
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Через 14 ч. 38 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что болельщики в него не верят.

Контракт итальянца истекает по окончании сезона, и многое указывает на скорый уход специалиста, о чём уже неоднократно сообщали различные источники.

«Мы должны добиваться побед вместе. Я прошу дать мне время и проявить терпение, но, боюсь, терпение закончилось. Нельзя добиться успеха за несколько дней. Клуб даёт мне время, терпение клуба ещё не исчерпано, но терпение болельщиков подошло к концу», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Антонио Конте.

В субботу «шпоры» примут в родных стенах «Ноттингем Форест» в матче Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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ТОТТЕНХЭМ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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