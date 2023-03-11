Конте: «Вижу, что терпение болельщиков закончилось»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что болельщики в него не верят.

Контракт итальянца истекает по окончании сезона, и многое указывает на скорый уход специалиста, о чём уже неоднократно сообщали различные источники.

«Мы должны добиваться побед вместе. Я прошу дать мне время и проявить терпение, но, боюсь, терпение закончилось. Нельзя добиться успеха за несколько дней. Клуб даёт мне время, терпение клуба ещё не исчерпано, но терпение болельщиков подошло к концу», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Антонио Конте.

В субботу «шпоры» примут в родных стенах «Ноттингем Форест» в матче Английской премьер-лиги.