В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест», а два мяча в этой игре забил Гарри Кейн. Один из них нападающий «Тоттенхэма» забил в свое привычном стиле - головой. Это был уже восьмой гол Кейна в текущем сезоне, который был забит ударом головой.

По этому показателю Кейн установил рекорд АПЛ в 21-м веке, если же брать в абсолюте, то лишь один раз в истории лиги какой-либо игрок забил больше голов ударами головой в ходе сезона. Это шотландец Данкан Фергюсон в сезоне 1997/1998, он забил девять голов головой за «Эвертон».