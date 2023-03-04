«Тоттенхэм» нанёс 21 удар по воротам в проигранном «Вулверхэмптону» матче

Лондонский «Тоттенхэм» сегодня заставил своих болельщиков понервничать не хуже, чем соседи из «Арсенала». Правда, если вторым удалось спасти матч с «Борнмутом» и одержать победу (3:2), то «шпоры» не извлекли из выездной встречи с «Вулверхэмтоном» успеха, несмотря на все попытки забить и проиграли – 0:1.

А попыток поразить ворота «волков» у Гарри Кейна и его партнёров было много – аж 21 удар. Из них шесть пришлись в створ ворот хозяев.

«Волки», в свою очередь, нанесли восемь ударов по воротам «шпор», пять из которых попали в створ и один стал голевым.

«Вулверхэмптон» благодаря победе поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» - четвёртый.