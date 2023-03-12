Стив Купер: «Плохой первый тайм стоил нам поражения»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Тоттенхэм» уверенно переиграл «Ноттингем Форест». «Лесники» получили в свои ворота три мяча, на что смогли ответить лишь одним мячом. Наставник «Ноттингема» Стив Купер считает, что игра была проиграна еще в первом тайме.

- Плохой первый тайм в итоге обернулся плохим результатом. Второй тайм мы провели намного лучше, агрессивнее, но над нами все время висел дамоклов меч третьего мяча, что в итоге и случилось в контратаке с их стороны. Но даже после него мы не сдавались, - цитирует слова Купера BBC Sport.