В субботу за важные очки в Премьер-лиге поборются «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». У «шпор» не лучший месяц - четыре поражения и вылет из Лиги чемпионов, а также риск выпасть из топ-четверки. Нельзя обойти стороной и голевую засуху в трех последних матчах. «Лесники» могут отобрать очки у «Манчестер Сити», а затем не суметь одолеть конкурентов в борьбе за выживание. В любом случае, лондонцы сегодня имеют больше шансов на успех, а как пройдет матч, посмотрим в 18:00 на «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
Тоттенхэм - Ноттингем Форест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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