​«Я не дурак»: Конте намекнул на уход из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте намекнул на свой уход из клуба по завершению сезона.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте не продлит контракт, если не получит от руководителей лондонского клуба гарантий по трансферам.

«Мы не можем творить чудеса. Посмотрим, что будет, но я не дурак, чтобы убивать себя. Я готов до конца умирать за этот клуб, но я не настолько глуп, чтобы продолжать убивать себя», - слова Конте с пресс-конференции приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что на неделе «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов по итогам дуэли с «Миланом» (0:1, 0:0).